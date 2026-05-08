Харрис: Война с Ираном играет в пользу России и вредит Украине

Бывший вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Бывшая вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала политику администрации президента Дональда Трампа относительно операции против Ирана. По ее словам, наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке получает Россия.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Камала Харрис сказала в эфире Fox News.

Война с Ираном помогает Росии зарабатывать

"Знаете, кто является главным победителем в войне с Ираном? Россия. Из-за нефтяной проблемы, что он (Трамп — ред.) сделал? Он снял санкции с России... Они зарабатывают деньги, продавая нефть, которую иначе не могли бы продавать", — сказала Харрис.

Она подчеркнула,что война в Иране непосредственно вредит Украине, поскольку артиллерия, боеприпасы и системы ПВО, которые должны передаваться Киеву для защиты от российской агрессии, теперь направляются на Ближний Восток.

Бывшая соперница Трампа на выборах также назвала войну с Ираном "несанкционированной авантюрой" и "войной по выбору президента", которая не была одобрена Конгрессом и противоречит воле американского народа. По мнению Харрис, действия Трампа подрывают международные нормы, в частности принципы суверенитета и территориальной целостности, и создают хаос, который лишь усиливает позиции Путина на мировой арене.

Читайте также:

Харрис также охарактеризовала оправдание этой войны администрацией Трампа как "полную чушь", отметив отсутствие четкой стратегии завершения конфликта.

Как писали Новини.LIVE, 5 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает сотрудничество в сфере безопасности со странами Ближнего Востока. Он отметил, что эти события влияют не только на безопасность, но и на экономику и социальные процессы в мире.

В то же время Дональд Трамп высоко похвалил ВСУ и оценил Зеленского. Он назвал Силы обороны Украины сильнее любой армии европейских союзников по НАТО.