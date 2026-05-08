Гарріс: Війна з Іраном грає на користь Росії й шкодить Україні

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс різко розкритикувала політику адміністрації президента Дональда Трампа щодо операції проти Ірану. За її словами, найбільшу вигоду від війни на Близькому Сході отримує Росія.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Камала Гарріс сказала в ефірі Fox News.

Війна з Іраном допомагає Росії заробляти

"Знаєте, хто є головним переможцем у війні з Іраном? Росія. Через нафтову проблему, що він (Трамп — ред.) зробив? Він зняв санкції з Росії… Вони заробляють гроші, продаючи нафту, яку інакше не могли б продавати", — сказала Гарріс.

Вона наголосила, що війна в Ірані безпосередньо шкодить Україні, оскільки артилерія, боєприпаси та системи ППО, які мали б передаватися Києву для захисту від російської агресії, тепер спрямовуються на Близький Схід.

Колишня суперниця Трампа на виборах такожє назвала війну з Іраном "несанкціонованою авантюрою" та "війною за вибором президента", яка не була схвалена Конгресом і суперечить волі американського народу. На думку Гарріс, дії Трампа підривають міжнародні норми, зокрема принципи суверенітету та територіальної цілісності, і створюють хаос, який лише посилює позиції Путіна на світовій арені.

Гарріс також охарактеризувала виправдання цієї війни адміністрацією Трампа як "повну нісенітницю", наголосивши на відсутності чіткої стратегії завершення конфлікту.

Як писали Новини.LIVE, 5 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює безпекову співпрацю з країнами Близького Сходу. Він зазначив, що ці події впливають не лише на безпеку, а й на економіку та соціальні процеси у світі.

Водночас Дональд Трамп високо похвалив ЗСУ і оцінив Зеленського. Він назвав Сили оборони України сильнішими за будь-яку армію європейських союзників по НАТО.