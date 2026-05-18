Іран погрожує обкладати платою інтернет-кабелі в Ормузькій протоці

Ормузька протока.

Іран заявив про намір запровадити плату за використання підводних інтернет-кабелів, прокладених через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів для світового цифрового трафіку. На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Тегерані також пролунали натяки на можливе втручання у роботу кабельної інфраструктури.

Іран намагається посилити вплив через Ормузьку протоку

За даними CNN, іранські законодавці вже обговорили план, який може торкнутися кабелів, що з'єднують арабські країни з Європою та Азією.

"Ми запровадимо плату за інтернет-кабелі", — заявив представник іранських військових Ебрагім Зольфагарі.

Пов'язані з Корпусом вартових Ісламської революції медіа повідомили, що компанії на кшталт Google, Microsoft, Meta та Amazon повинні будуть дотримуватися іранського законодавства, а оператори кабелів — сплачувати ліцензійні збори за проходження через протоку.

Ормузька протока давно вважається одним із головних енергетичних маршрутів світу, однак тепер Тегеран прагне використати її і як інструмент цифрового впливу. Через підводні кабелі проходить переважна більшість світового інтернет-трафіку, а також фінансові операції, банківські системи, хмарні сервіси та військові комунікації.

Експертка Bloomberg Economics Діна Есфандіярі вважає, що Іран прагне продемонструвати світу власні важелі впливу.

"Він хоче створити настільки високу ціну для глобальної економіки, щоб ніхто більше не наважився атакувати Іран", — пояснила вона.

За словами аналітиків, Іран може використовувати асиметричні методи тиску, включно з потенційними загрозами для підводної інфраструктури. Особливе занепокоєння викликає той факт, що деякі кабелі, зокрема Falcon та Gulf Bridge International, проходять через іранські територіальні води.

Фахівці наголошують, що навіть часткове пошкодження підводних кабелів може мати серйозні наслідки для світової економіки. Під загрозою можуть опинитися банківські перекази, біржова торгівля, робота дата-центрів, стримінгових сервісів та міжнародного бізнесу.

Старший дослідник Habtoor Research Center Мустафа Ахмед попередив, що атака на кабелі може спровокувати "каскадну цифрову катастрофу" одразу на кількох континентах.

Найбільше можуть постраждати країни Перської затоки, Індія, а також частина Східної Африки. Водночас експерти TeleGeography зазначають, що кабелі через Ормузьку протоку забезпечують менш ніж 1% глобальної міжнародної пропускної здатності станом на 2025 рік.

Аналітики вважають, що заяви Тегерана є частиною ширшої стратегії тиску на Захід після загострення конфлікту та повернення Дональда Трампа до активної зовнішньої політики щодо Ірану.

Втім, наразі залишається незрозумілим, як саме Іран зможе змусити міжнародні компанії виконувати його вимоги, адже через американські санкції прямі фінансові операції з Тегераном фактично заблоковані.

