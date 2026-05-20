США потеряли 42 самолета и дроны во время операции против Ирана

Авиация ВВС США. Фото: U.S. Central Command

Во время военной операции Epic Fury на Ближнем Востоке Соединенные Штаты потеряли или существенно повредили по меньшей мере 42 единицы авиационной техники. Но нюанс в том, что значительная часть американских самолетов и беспилотников была уничтожена не иранскими силами, а из-за роковых ошибок, дружественного огня и технических сбоев.

Об этом говорится в отчете Конгресса США, передает Новини.LIVE.

США сбивали собственные самолеты над Ираном из-за ошибок

Масштабная операция Epic Fury с участием армий США и Израиля началась 28 февраля 2026 года и мгновенно охватила Ближний Восток ракетными, морскими и воздушными боями. Однако для американской авиации кампания обернулась неожиданно высокими потерями.

По данным отчета CRS, Пентагон недосчитался четырех истребителей F-15E Strike Eagle, одного новейшего F-35A Lightning II и известного штурмовика A-10 Thunderbolt II.

Также серьезно пострадала вспомогательная авиация: повреждены или потеряны семь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, борт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, два специальных транспортника MC-130J Commando II и спасательный вертолет HH-60W Jolly Green II.

Но наиболее досадным для американского командования является то, что многие борта упали не от вражеских ракет. В частности, сразу три истребителя F-15E были случайно уничтожены дружественным огнем в небе над Кувейтом, а один из заправщиков KC-135 разбился в Ираке также из-за рокового инцидента в дружественном воздушном пространстве.

Больше всего во время операции против Ирана досталось беспилотному компоненту армии США. Американцы потеряли сразу 24 ударно-разведывательных дрона MQ-9 Reaper и один стратегический разведывательный аппарат MQ-4C Triton. Официальный Пентагон до сих пор не опубликовал окончательных данных по всем потерям, однако общие расходы на операцию уже перевалили за 29 миллиардов долларов.

Львиная доля этих денег пойдет именно на ремонт уцелевших бортов и закупку новой техники вместо уничтоженной. Аналитики и авторы отчета предостерегли, что такие непредсказуемые потери способны ощутимо ударить по общей боеготовности Соединенных Штатов. Это касается прежде всего тех самолетов, количество которых и так ограничено, что неизбежно заставит американский оборонно-промышленный комплекс в ближайшее время работать на пределе своих возможностей.

Новини.LIVE писали ранее, что Иран ежедневно тратит на войну от 30 до 80 млн долларов, делая ставку преимущественно на дешевые дроны для истощения дорогостоящей системы ПВО противника. В то же время Израиль, по оценкам аналитиков, теряет около 200 млн долларов в сутки из-за перехвата иранских ракет, стоимость которых может достигать 4 млн долларов за единицу.

А вот для США война обходится примерно в 850 млн долларов ежедневно. По информации CNN, только за первые два дня боевых действий против Ирана американские силы использовали боеприпасов более чем на 5 млрд долларов. Войска США потратили больше ракет к Patriot за 5 дней войны, чем передали Украине за годы войны.