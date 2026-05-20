США втратили 42 літаки та дрони під час операції проти Ірану

Авіація ВПС США. Фото: U.S. Central Command

Під час військової операції Epic Fury на Близькому Сході Сполучені Штати втратили або суттєво пошкодили щонайменше 42 одиниці авіаційної техніки. Але нюанс в тому, що значна частина американських літаків та безпілотників була знищена не іранськими силами, а через фатальні помилки, дружній вогонь та технічні збої.

Про це йдеться у звіті Конгресу США, передає Новини.LIVE.

США збивали власні літаки над Іраном через помилки

Масштабна операція Epic Fury за участю армій США та Ізраїлю розпочалася 28 лютого 2026 року і миттєво охопила Близький Схід ракетними, морськими та повітряними боями. Проте для американської авіації кампанія обернулася несподівано високими втратами.

За даними звіту CRS, Пентагон недорахувався чотирьох винищувачів F-15E Strike Eagle, одного новітнього F-35A Lightning II та відомого штурмовика A-10 Thunderbolt II.

Також серйозно постраждала допоміжна авіація: пошкоджено або втрачено сім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, борт дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, два спеціальні транспортники MC-130J Commando II та рятувальний гелікоптер HH-60W Jolly Green II.

Читайте також:

Та найбільш прикрим для американського командування є те, що чимало бортів впали не від ворожих ракет. Зокрема, відразу три винищувачі F-15E були випадково знищені дружнім вогнем у небі над Кувейтом, а один із заправників KC-135 розбився в Іраку також через фатальний інцидент у дружньому повітряному просторі.

Найбільше під час операції проти Ірану дісталося безпілотному компоненту армії США. Американці втратили одразу 24 ударно-розвідувальні дрони MQ-9 Reaper та один стратегічний розвідувальний апарат MQ-4C Triton. Офіційний Пентагон досі не опублікував остаточних даних щодо всіх втрат, однак загальні витрати на операцію вже перевалили за 29 мільярдів доларів.

Левова частка цих грошей піде саме на ремонт вцілілих бортів та закупівлю нової техніки замість знищеної. Аналітики та автори звіту застерегли, що такі непередбачувані втрати здатні відчутно вдарити по загальній боєготовності Сполучених Штатів. Це стосується насамперед тих літаків, кількість яких і так є обмеженою, що неминуче змусить американський оборонно-промисловий комплекс найближчим часом працювати на межі своїх можливостей.

Новини.LIVE писали раніше, що Іран щодня витрачає на війну від 30 до 80 млн доларів, роблячи ставку переважно на дешеві дрони для виснаження дорогої системи ППО противника. Водночас Ізраїль, за оцінками аналітиків, втрачає близько 200 млн доларів на добу через перехоплення іранських ракет, вартість яких може сягати 4 млн доларів за одиницю.

А от для США війна обходиться приблизно у 850 млн доларів щоденно. За інформацією CNN, лише за перші два дні бойових дій проти Ірану американські сили використали боєприпасів більш ніж на 5 млрд доларів. Війська США витратили більше ракет до Patriot за 5 днів війни, ніж передали Україні за роки війни.