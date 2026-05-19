Трамп заявил, что приостановил запланированную атаку на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановил запланированное новое нападение на Иран. Он пояснил, что решил дать возможность провести переговоры о сделке после того, как Иран направил в Вашингтон новое мирное предложение.

Что сказал Трамп об отмене атаки на Иран

"Мы не будем проводить запланированную на завтра атаку на Иран, но также дали указание быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто", — написал Трамп в Truth Social.

В своей публикации он добавил, что лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ попросили его воздержаться от нападения, поскольку по их мнению, "будет заключено соглашение, которое будет вполне приемлемо для США, а также для всех стран Ближнего Востока и да его пределами".

При этом никаких деталей Трамп не сообщил.

Пост президента США появился после того, как представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что точка зрения Тегерана "была передана американской стороне через Пакистан".

В комментарии Reuters пакистанский источник подтвердил, что Исламабад, который по сей день выступает в качестве посредника между воюющими сторонами, передал Вашингтону последнее предложение. Но при этом отметил, что прогресс продвигается с трудом.

"Стороны постоянно меняют правила игры. У нас мало времени", — заявил пакистанский источник.

