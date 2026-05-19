Трамп заявив, що призупинив заплановану атаку на Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що призупинив запланований новий напад на Іран. Він пояснив, що вирішив дати можливість провести переговори про угоду після того, як Іран направив до Вашингтона нову мирну пропозицію.

Що сказав Трамп про скасування атаки на Іран

"Ми не проводитимемо заплановану на завтра атаку на Іран, але також дали вказівку бути готовими до повномасштабного наступу на Іран у будь-який момент, якщо прийнятної угоди не буде досягнуто", — написав Трамп у Truth Social.

У своїй публікації він додав, що лідери Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ попросили його утриматися від нападу, оскільки, на їхню думку, "буде укладено угоду, яка буде цілком прийнятною для США, а також для всіх країн Близького Сходу і за його межами".

При цьому жодних деталей Трамп не повідомив.

Пост президента США з'явився після того, як представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що точка зору Тегерана "була передана американській стороні через Пакистан".

У коментарі Reuters пакистанське джерело підтвердило, що Ісламабад, який донині виступає посередником між воюючими сторонами, передав Вашингтону останню пропозицію. Але водночас зазначило, що прогрес просувається важко.

"Сторони постійно змінюють правила гри. У нас мало часу", — заявило пакистанське джерело.

