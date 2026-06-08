Трамп: у Нетаньягу немає вибору, йому доведеться прийняти угоду з Іраном

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу не залишиться нічого іншого, як прийняти будь-яку угоду, яку США укладуть з Іраном. Американський лідер пояснив це тим, що саме він "диктує умови".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв'ю для Financial Times.

Що сказав Трамп про Нетаньягу на тлі атак Ірану по Ізраїлю

"У нього не буде вибору. Я приймаю рішення. Я ухвалюю всі рішення. Він (Нетаньяху — Ред.) не ухвалює рішень", — сказав Трамп.

Слова президента США прозвучали після того, як Іран уперше з 8 квітня випустив по Ізраїлю залп балістичних ракет. Однак очільник Білого дому зазначив, що удари Ірану не змінили його "доїння завершити американо-іранські переговори".

"Це ніяк не вплине на угоду. Подивимося, чим усе закінчиться... Думаю, угода відбудеться. Подивимося, що буде далі", — каже він.

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На запитання про те, що станеться, якщо подібна угода провалиться "по суті", Трамп сказав, що розгляне рейд спецназу на Іран. Або ж, США продовжать морську блокаду Ірану.

"Це означає одне з двох. По-перше, це може означати, що ми, можливо, увійдемо і розберемося з тим, що не вдалося зробити військовим шляхом. Або ж це просто означатиме, що ми збережемо блокаду Ірану, тому що блокада, ймовірно, виявилася потужнішою за будь-який напад на цю країну", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, у неділю 7 червня Іран запустив по Ізраїлю ракети, аргументувавши це відповіддю на ізраїльську атаку по Лівану, що сталася через кілька днів після припинення вогню. Президент США Дональд Трамп після цього закликав Іран сісти за стіл переговорів і укласти угоду, а також анонсував дзвінок прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу.

Також ми писали, що за словами Трампа, сказаними наприкінці моя, меморандум про взаєморозуміння з Іраном майже узгоджено.