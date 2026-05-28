Стефанішина: Україна не мала перебоїв зі зброєю через Іран, але ризик є

Посол України в США Ольга Стефанішина.

Україна не фіксувала серйозних перебоїв із постачанням озброєння на тлі ескалації ситуації навколо Ірану. Водночас у Києві визнають, що подібні ризики у майбутньому залишаються. Подальша стабільність військової допомоги залежатиме від розвитку міжнародної ситуації та участі США в регіональних конфліктах.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

Стефанішина про перебої щодо постачання зброї Україні

Пані посол Ольга Стефанішина зауважила, що на початку загострення ситуації навколо Ірану українська сторона очікувала можливих ускладнень у військовій підтримці з боку партнерів, зокрема США. Втім, фактичних серйозних обмежень або затримок у постачанні американського озброєння не було зафіксовано.

Окремо дипломатка наголосила, що у перспективі подібні паузи все ж можуть виникати, залежно від розвитку подій на Близькому Сході та рівня залученості Сполучених Штатів у регіональні процеси.

Підкреслюючи потреби України у сфері оборони, Стефанішина зазначила, що ключовим пріоритетом залишаються засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

"Я хочу звернути увагу, що дійсно, коли почалась військова операція в Ірані, де Сполучені Штати максимально активно з військової точки зору були залучені. Цей період ми пройшли набагато краще, ніж, наприклад, я б оцінювала або розраховувала тому що насправді мова йшла про реальну війну, реальні військові дії, реальне застосування американської зброї за межами її території. Але ми не мали жодних серйозних перебоїв або обмежень щодо постачання озброєння. І на майбутнє це не є константою, такі перерви можуть бути. Все буде залежати від того, як будуть розвиватись події щодо військової операції в Ірані.

Але я звертаю увагу, що ми не просимо зброю наступального характеру, зброю знищення. Ми говоримо про захист... Реальність така, що гинуть люди й ми можемо це попередити", — заявила пані посол України в США.

