Стефанишина: Украина не имела перебоев с оружием из-за Ирана, но риск есть

Посол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: Olga Stefanishyna/Facebook

Украина не фиксировала серьезных перебоев с поставками вооружения на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана. В то же время в Киеве признают, что подобные риски в будущем остаются. Дальнейшая стабильность военной помощи будет зависеть от развития международной ситуации и участия США в региональных конфликтах.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Стефанишина о перебоях с поставками оружия в Украину

Госпожа посол Ольга Стефанишина отметила, что в начале обострения ситуации вокруг Ирана украинская сторона ожидала возможных осложнений в военной поддержке со стороны партнеров, в частности США. Впрочем, фактических серьезных ограничений или задержек в поставках американского вооружения не было зафиксировано.

Отдельно дипломат отметила, что в перспективе подобные паузы все же могут возникать, в зависимости от развития событий на Ближнем Востоке и уровня вовлеченности Соединенных Штатов в региональные процессы.

Подчеркивая потребности Украины в сфере обороны, Стефанишина отметила, что ключевым приоритетом остаются средства противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я хочу обратить внимание, что действительно, когда началась военная операция в Иране, где Соединенные Штаты максимально активно с военной точки зрения были привлечены. Этот период мы прошли гораздо лучше, чем, например, я бы оценивала или рассчитывала потому что на самом деле речь шла о реальной войне, реальных военных действиях, реальном применении американского оружия за пределами ее территории. Но мы не имели никаких серьезных перебоев или ограничений по поставкам вооружения. И на будущее это не является константой, такие перерывы могут быть. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события по военной операции в Иране.

Но я обращаю внимание, что мы не просим оружие наступательного характера, оружие уничтожения. Мы говорим о защите... Реальность такова, что гибнут люди и мы можем это предотвратить", — заявила госпожа посол Украины в США.

Новини.LIVE информировали, что посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Президент Владимир Зеленский направил более 600 персональных писем к Дональду Трампу и всем членам Конгресса США. По ее словам, эти обращения уже получили положительную реакцию среди американских законодателей и партнеров Украины. В Киеве рассматривают этот шаг как способ усилить внимание США к войне и ее последствиям.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе подготовил и уже передал в Вашингтон обращение к Дональду Трампу и Конгрессу США. Документ содержит призыв к усилению внимания Соединенных Штатов к войне в Украине и необходимости оперативных решений. Зеленский отметил, что важно, чтобы США услышали позицию Украины на фоне других глобальных вызовов.