Трамп: у Нетаньяху нет выбора, ему придется принять сделку с Ираном

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху не останется ничего другого, как принять любое соглашение, которое США заключат с Ираном. Американский лидер объяснил это тем, что именно он "диктует условия".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Financial Times.

Что сказал Трамп о Нетаньяху на фоне атак Ирана по Израилю

"У него не будет выбора. Я принимаю решения. Я принимаю все решения. Он (Нетаньяху — Ред.) не принимает решений", — сказал Трамп.

Слова президента США прозвучали после того, как Иран впервые с 8 апреля выпустил по Израилю залп баллистических ракет. Однако глава Белого дома отметил, что удары Ирана не изменили его доения завершить американо-иранские переговоры".

"Это никак не повлияет на сделку. Посмотрим, чем все закончится... Думаю, сделка состоится. Посмотрим, что будет дальше", — говорит он.

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На вопрос о том, что произойдет, если подобная сделка провалится "по существу", Трамп сказал, что рассмотрит рейд спецназа на Иран. Либо же, США продолжат морскую блокаду Ирана.

"Это означает одно из двух. Во-первых, это может означать, что мы, возможно, войдем и разберемся с тем, что не удалось сделать военным путем. Или же это просто будет означать, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что блокада, вероятно, оказалась мощнее любого нападения на эту страну", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, в воскресенье 7 июня Иран запустил по Израилю ракеты, аргументировав это ответом на израильскую атаку по Ливану, которая произошла через несколько дней после прекращения огня. Президент США Дональд Трамп после этого призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить сделку, а также анонсировал звонок премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Также мы писали, что по словам Трампа, сказанным в конце моя, меморандум о взаимопонимании с Ираном почти согласован.