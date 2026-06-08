Трамп отреагировал на атаку Ирана по Израилю и анонсировал звонок Нетаньяху

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после атаки Ирана на Израиль призвал Тегеран вернутся за стол переговоров и заключить сделку. В то же время он анонсировал звонок израильскому премьер-министр Биньямину Нетаньяху, чтобы призвать его не отвечать на иранские атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fox News, Axios и The New York Post.

Что произошло: Иран запустил ракеты по Израилю

В воскресенье вечером, 7 июня, Иран впервые с 8 апреля решил нанести удар по Израилю. Тегеран пояснил свое решение запустить ракеты — ответом на недавний израильский удар по пригороду Бейрута (Ливан), который произошел буквально через несколько дней после сделки о прекращении огня.

Позже армия Израиля отчиталась о перехвате нескольких баллистических ракет над севером своей страны. Информации о пострадавших или разрушениях не было.

Параллельно издание CNN сославшись на израильских представителей написало, что Израиль готовит "мощный" ответ, а также было сказано об усилении ударов по "Хезболле" в Ливане.

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Иран в свою очередь предупредил о "более сокрушительном ответе", если Израиль продолжит атаки на Ливан.

Как отреагировал Трамп

После этих событий президент США Дональд Трамп пообщался с представителями нескольких медиа. В частности, в комментарии журналисту Fox News он фактически призвал Иран сесть за стол переговоров.

"Что я бы посоветовал Ирану: вы выпустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте соглашение", — процитировал президента США журналист Трей Ингст.

Следом вышло интервью Трампа изданию Axios, в котором он сказал, что позвонит премьер-министр у Израиля Биньямину Нетаньяху и призовет его не принимать ответных мер на ракетную атаку Ирана.

"Я прямо сейчас позвоню Биби и скажу ему, чтобы он не отвечал взаимностью. Каждый из них повеселился. Израиль нанес свой удар, и Иран нанес свой удар. Нам не нужен еще один", — заявил глава Белого дома.

Помимо этого, Трамп преуменьшил значение иранских ударов, сказав, что они не причинили вреда. По его словам, если Израиль нанесет ответный удар, то "все будет продолжаться, как последние 47 лет — или последние 3000 лет".

"Мы очень близки к окончательному соглашению с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас", — добавил он.

После этого вышел еще один небольшой комментарий Трампа, но уже изданию The New York Post. Он сказал, что "все идет очень хорошо", комментируя попытку урегулировать новую волну эскалации между Ираном и Израилем.

По состоянию на данный момент в СМИ пишут, что разговор Трампа и Нетаньяху уже начался.

Как сообщало Новини.LIVE, в конце мая Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном почти согласован. Речь шла о предварительной сделке, которая продлила бы перемирие, открыла Ормузский пролив и дала время для согласования окончательного соглашения.



Также мы писали, что на днях Палата представителей США приняла резолюцию, которая требует от Трампа вывести американские войска из конфликта с Ираном.