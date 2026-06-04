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Главная Новости дня Палата представителей США требует от Трампа вывести войска из Ирана

Палата представителей США требует от Трампа вывести войска из Ирана

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Дата публикации 4 июня 2026 02:05
Палата представителей США требует от Трампа вывести войска из Ирана
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Палата представителей США приняла резолюцию, которая требует от президента Дональда Трампа вывести американские войска из Ирана. В противном случае он должен получить отдельное разрешение Конгресса на продолжение военных операций. Документ поддержали 215 конгрессменов, против выступили 208. 

Впервые по этому вопросу часть республиканцев проголосовала вместе с демократами, и теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на New York Times.

Среди поддержавших документ оказались республиканцы Томас Мэсси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон. Руководство Республиканской партии ранее пыталось отложить голосование, однако демократы воспользовались положениями Закона о военных полномочиях 1973 года, который предусматривает ускоренное рассмотрение подобных инициатив. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что принятие резолюции может ослабить позиции Вашингтона в отношениях с Тегераном.

Что будет делать Трамп

Несмотря на одобрение Палатой представителей, перспективы документа остаются неопределенными. Для вступления в силу его должен поддержать Сенат, после чего он может быть направлен президенту.

Кроме того, Верховный суд США ранее указывал, что подобные решения требуют прохождения полного законодательного процесса, включая подпись главы государства или преодоление президентского вето квалифицированным большинством голосов в Конгрессе.

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Марко Рубио, заявившего, что США уже предусмотрели значительные средства на помощь Украине после одобрения соответствующего решения Конгрессом.

Также Новини.LIVE освещали встречу Владимира Зеленского с главой НАТО Марком Рютте, которая состоялась в украинской столице.

США Иран Дональд Трамп
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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