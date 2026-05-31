Единственное фото не наедине: Трамп повесил портрет с Путиным в Белом доме

Президент США Дональд Трамп повесил свое фото с российским диктатором Владимиром Путиным возле Овального кабинета в Белом доме. Среди нескольких фотографий это единственная, где он изображен вместе с другим человеком.

Во время встречи с журналистами американский лидер показал Пальмовую комнату Белого дома. Помещение расположено рядом с Овальным кабинетом и используется для официальных встреч и приема гостей.

На стене комнаты размещены четыре фотографии с американским президентом. На трех фотографиях Трамп изображен самостоятельно, тогда как на четвертой он стоит рядом с Путиным.

По информации телеканала, фото было сделано в Анкоридже во время одной из встреч двух политиков. На снимке они находятся на трибуне в аэропорту перед началом переговоров.

Особое внимание зрителей привлекло то, что именно эта фотография стала единственной в комнате, где Трамп изображен не наедине. Фото размещено над портретом президента США в красной кепке с надписью Make America Great Again.

