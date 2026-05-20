В Кремле анонсировали визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

В Кремле анонсировали визит спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Вероятно, они посетят Москву в ближайшие недели.

"Уиткофф планирует прибыть в Россию с визитом в ближайшее время", — заявил спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Известно, что вместе с ним в Москву прибудет Джаред Кушнер.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, визит состоится в ближайшее время. В то же время точные даты поездки остаются неизвестными.

Официального подтверждения в США не обнародовали.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в апреле стало известно, что Уиткофф и Кушнер планируют совершить поездку в Украину, но точная дата визита неизвестна.

А 12 марта состоялась встреча российской делегации со спецпредставителем США Уиткоффом. Стороны договорились поддерживать связь.