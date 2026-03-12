Видео
Главная Новости дня Российская делегация встретилась с американцами во Флориде

Российская делегация встретилась с американцами во Флориде

Дата публикации 12 марта 2026 00:42
Уиткофф встретился с Кушнером во Флориде 12 марта
Посланник Путина Кирилл Дмитриев говорим со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Фото: росСМИ

В среду, 12 марта, российская делегация во главе с посланником Путиным Кириллом Дмитриевым прибыла во Флориду и провела встречу со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и делегацией США. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились быть на связи.

Как сообщает Новини.LIVE, Уиткофф рассказал об этом на своей странице в Х.

Читайте также:

Что известно о встрече делегаций США и РФ во Флориде

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией", — заявил спецпредставитель Трампа.

Уиткофф проинформировал, что американскую делегацию представлял он, зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.

"Участники встречи обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать связь", — резюмировал Уиткофф.

Отметим, что встреча делегаций США и РФ произошла в то время, когда Вашингтон разрешил Индии временно покупать российскую нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

Причем президент США Дональд Трамп анонсировал на днях, что с некоторых стран могут быть сняты санкции для стабилизации рынка. Хотя как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, речь не идет о снятии санкций с России, а о разрешении, в частности, Индии покупать российскую нефть.

Также стоит добавить, что в начале марта между делегациями Украины, США и России должен был пройти четвертый раунд трехсторонних переговоров по завершению войны. Встреча планировалась в Абу-Даби, однако сорвалась как раз таки из-за ситуации на Ближнем Востоке.

При этом Стив Уиткофф недавно анонсировал, что в ближайшие недели ожидаются дальнейшие результаты по итоговому документу мирного плана для Украины и РФ.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на этой неделе трехсторонние встречи должны были восстановиться. Однако по просьбе американской стороны они вновь отложены из-за ситуации на Ближнем Востоке.

К слову, Дональд Трамп несколько дней назад провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Комментируя итоги президент США сообщил, что говорил с Путиным о ситуации о Ближнем Востоке, отметив, что тот хочет быть полезен в этом вопросе. Однако, как говорит Трамп, он посоветовал Путину закончить свою войну в Украине, так как это было бы полезнее.

