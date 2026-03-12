Відео
Делегація РФ зустрілася з Віткоффом у Флориді

Делегація РФ зустрілася з Віткоффом у Флориді

Дата публікації: 12 березня 2026 00:42
Віткофф зустрівся з Кушнером у Флориді 12 березня
Посланець Путіна Кирило Дмитрієв говоримо зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Фото: росЗМІ

Російська делегація на чолі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим у середу, 12 березня, прибула до Флориди. Вона переговори зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, після чого сторони домовилися бути на зв'язку.

Як повідомляє Новини.LIVE, Віткофф розповів про це на своїй сторінці в Х.

Читайте також:

Що відомо про зустріч делегацій США і РФ у Флориді

"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з американською делегацією", — заявив спецпредставник Трампа.

Віткофф поінформував, що американську делегацію представляв він, зять Трампа Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

"Учасники зустрічі обговорили низку питань і домовилися підтримувати зв'язок", — резюмував Віткофф.

Зазначимо, що зустріч делегацій США і РФ відбулася в той час, коли Вашингтон дозволив Індії тимчасово купувати російську нафту на тлі війни на Близькому Сході.

Причому президент США Дональд Трамп анонсував днями, що з деяких країн можуть бути зняті санкції для стабілізації ринку. Хоча, як пояснила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, не йдеться про зняття санкцій з Росії, а про дозвіл, зокрема, Індії купувати російську нафту.

Також варто додати, що на початку березня між делегаціями України, США та Росії мав відбутися четвертий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни. Зустріч планувалася в Абу-Дабі, проте зірвалася якраз таки через ситуацію на Близькому Сході.

Водночас Стів Віткофф нещодавно анонсував, що найближчими тижнями очікуються подальші результати за підсумковим документом мирного плану для України та РФ.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський говорив, що цього тижня тристоронні зустрічі мали відновитися. Однак на прохання американської сторони вони знову відкладені через ситуацію на Близькому Сході.

До слова, Дональд Трамп кілька днів тому провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Коментуючи підсумки, президент США повідомив, що говорив із Путіним про ситуацію на Близькому Сході, зазначивши, що той хоче бути корисним у цьому питанні. Однак, як каже Трамп, він порадив Путіну закінчити свою війну в Україні, оскільки це було б корисніше.

