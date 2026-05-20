У Кремлі анонсували візит Віткоффа та Кушнера до Росії

Стів Віткофф у Росії.

У Кремлі анонсували візит спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера. Ймовірно, вони відвідають Москву найближчими тижнями.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

Візит Віткоффа та Кушнера до Москви

"Віткофф планує прибути до Росії з візитом найближчим часом", — заявив спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Відомо, що разом з ним до Москви прибуде Джаред Кушнер.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, візит відбудеться найближчими. Водночас точні дати поїздки залишаються невідомими.

Офіційного підтвердження в США не оприлюднювали.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у квітні стало відомо, що Віткофф та Кушнер планують здійснити поїздку до України, але точна дати візиту невідома.

А 12 березня відбулася зустріч російської делегації зі спецпредставником США Віткоффом. Сторони домовилися підтримувати звʼязок.