Єдине фото не наодинці: Трамп повісив портрет з Путіним у Білому домі

Президент США Дональд Трамп повісив своє фото з російським диктатором Володимиром Путіним біля Овального кабінету у Білому домі. Серед кількох фотографій це єдина, де він зображений разом з іншою людиною.

Про це стало відомо з сюжету телеканалу Fox News, передає Новини.LIVE.

Трамп повісив фото з Путіним у Пальмовій кімнаті

Під час зустрічі з журналістами американський лідер показав Пальмову кімнату Білого дому. Приміщення розташоване поруч з Овальним кабінетом і використовується для офіційних зустрічей та прийому гостей.

На стіні кімнати розміщено чотири фотографії з американським президентом. На трьох світлинах Трамп зображений самостійно, тоді як на четвертій він стоїть поруч із Путіним.

За інформацією телеканалу, фото було зроблене в Анкориджі під час однієї із зустрічей двох політиків. На знімку вони перебувають на трибуні в аеропорту перед початком переговорів.

Особливу увагу глядачів привернуло те, що саме ця світлина стала єдиною в кімнаті, де Трамп зображений не наодинці. Фото розміщене над портретом президента США у червоній кепці з написом Make America Great Again.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у Кремлі повідомили про можливий візит спецпосланника президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера. За попередніми даними, вони можуть прибути до Москви вже найближчими тижнями.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що особисто виступить на святковому концерті з нагоди 250-річчя США після того, як низка відомих артистів відмовилася брати участь у заході. У своїй соцмережі Truth Social він розкритикував музикантів, які не погодилися виступати, та запевнив, що його поява на сцені здатна привернути рекордну аудиторію у Вашингтоні.