Трамп пообіцяв затьмарити Елвіса Преслі на грандіозному ювілеї США

Дата публікації: 31 травня 2026 08:27
Президент США Дональд Трамп. Фото: White House

Дональд Трамп особисто вийде на сцену масштабного концерту до 250-річчя США, оскільки відомі музиканти масово відмовляються брати участь у святкуванні. Американський лідер уже встиг обізвати артистів-втікачів "третьосортними зірками" у своїй соцмережі Truth Social. Президент на повному серйозі заявив, що сам здатний затьмарити славу Елвіса Преслі та зібрати абсолютно рекордну кількість глядачів у Вашингтоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Deutsche Welle.

Cкандал на Великому американському ярмарку

Музиканти один за одним кидають цей проєкт через те, що не хочуть бруднити репутацію зв’язками з Білим домом. Список відмовників постійно росте, днями звідти пішли рокер Брет Майклз і кантрі-виконавиця Мартіна Макбрайд.

Але Трампа це не хвилює, бо замість світових зірок на сцені Freedom 250 виступатиме сам американський президент, який назвав себе у соцмережі Truth Social "Номером один у світі". 

Програма святкування FREEDOM 250

Захід розрахований на 16 днів, почнеться 25 червня і закінчиться 10 липня 2026 року, причому всю програму переписали чисто під специфічні смаки Трампа.

Читайте також:

У програмі плануються бої UFC прямо на газоні Білого дому, перегони IndyCar центральними вулицями столиці, гігантське колесо огляду та постійні трансляції фільму "Скарб нації". 

Підозріле фінансування свята

У Конгресі через це свято вже починаються серйозні скандали, Демократична партія вимагає фінансових звітів.

Офіційно святкування ювілею фінансує державно-приватне партнерство, куди вклалися гіганти на кшталт Lockheed Martin, Oracle і Palantir, але наглядові органи підозрюють брудні політичні схеми. Повзуть чутки, що за пожертву в 1 мільйон доларів цим спонсорам і донорам пообіцяли особистий доступ до президента

Раніше Новини.LIVE писали, що Мінфін США розробив купюру у 250 доларів із зображенням Трампа. Очільник Мінфіну США Скотт Бессент запевнив, що у портреті чинного президента на грошах немає нічого дивного чи незаконного.

Також ми писали, Дональд Трамп заявив, що проект майбутньої угоди з Іраном практично узгоджений. У рамках цієї угоди буде відкрито Ормузьку протоку, наразі обговорюються заключні аспекти і деталі. 

США Дональд Трамп Демократична партія
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
