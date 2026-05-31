Трамп пообещал затмить Элвиса Пресли на грандиозном юбилее США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Дональд Трамп лично выйдет на сцену масштабного концерта к 250-летию США, поскольку известные музыканты массово отказываются участвовать в праздновании. Американский лидер уже успел обозвать артистов-беглецов "третьесортными звездами" в своей соцсети Truth Social. Президент на полном серьезе заявил, что сам способен затмить славу Элвиса Пресли и собрать абсолютно рекордное количество зрителей в Вашингтоне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Deutsche Welle.

Скандал на Большой американской ярмарке

Музыканты один за другим бросают этот проект из-за того, что не хотят пачкать репутацию связями с Белым домом. Список отказников постоянно растет, на днях оттуда ушли рокер Брет Майклз и кантри-исполнительница Мартина Макбрайд.

Но Трампа это не волнует, потому что вместо мировых звезд на сцене Freedom 250 будет выступать сам американский президент, который назвал себя в соцсети Truth Social "Номером один в мире".

Программа празднования FREEDOM 250

Мероприятие рассчитано на 16 дней, начнется 25 июня и закончится 10 июля 2026 года, причем всю программу переписали чисто под специфические вкусы Трампа.

Читайте также:

В программе планируются бои UFC прямо на газоне Белого дома, гонки IndyCar по центральным улицам столицы, гигантское колесо обозрения и постоянные трансляции фильма "Сокровище нации".

Подозрительное финансирование праздника

В Конгрессе из-за этого праздника уже начинаются серьезные скандалы, Демократическая партия требует финансовых отчетов.

Официально празднование юбилея финансирует государственно-частное партнерство, куда вложились гиганты вроде Lockheed Martin, Oracle и Palantir, но надзорные органы подозревают грязные политические схемы. Ползут слухи, что за пожертвование в 1 миллион долларов этим спонсорам и донорам пообещали личный доступ к президенту.

Ранее Новини.LIVE писали, что Минфин США разработал купюру в 250 долларов с изображением Трампа. Глава Минфина США Скотт Бессент заверил, что в портрете действующего президента на деньгах нет ничего странного или незаконного.

Также мы писали, Дональд Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном практически согласован. В рамках этого соглашения будет открыт Ормузский пролив, сейчас обсуждаются заключительные аспекты и детали.