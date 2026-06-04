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Головна Новини дня Палата представників США вимагає від Трампа вивести війська з Ірану

Палата представників США вимагає від Трампа вивести війська з Ірану

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 02:05
Палата представників США вимагає від Трампа вивести війська з Ірану
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Палата представників США ухвалила резолюцію, яка вимагає від президента Дональда Трампа вивести американські війська з Ірану. В іншому разі він має отримати окремий дозвіл Конгресу на продовження військових операцій. Документ підтримали 215 конгресменів, проти виступили 208.

Уперше з цього питання частина республіканців проголосувала разом із демократами, і тепер резолюцію має розглянути Сенат, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на New York Times.

Серед тих, хто підтримав документ, опинилися республіканці Томас Мессі, Брайан Фіцпатрік, Том Барретт і Воррен Девідсон. Керівництво Республіканської партії раніше намагалося відкласти голосування, проте демократи скористалися положеннями Закону про військові повноваження 1973 року, який передбачає прискорений розгляд подібних ініціатив. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що ухвалення резолюції може послабити позиції Вашингтона у відносинах із Тегераном.

Що робитиме Трамп

Незважаючи на схвалення Палатою представників, перспективи документа залишаються невизначеними. Для набуття чинності його має підтримати Сенат, після чого він може бути направлений президенту.

Крім того, Верховний суд США раніше вказував, що такі рішення вимагають проходження повного законодавчого процесу, включно з підписом глави держави або подолання президентського вето кваліфікованою більшістю голосів у Конгресі.

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Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Марко Рубіо, який заявив, що США вже передбачили значні кошти на допомогу Україні після схвалення відповідного рішення Конгресом.

Також Новини.LIVE висвітлювали зустріч Володимира Зеленського з главою НАТО Марком Рютте, яка відбулася в українській столиці.

США Іран Дональд Трамп
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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