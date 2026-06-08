Трамп відреагував на атаку Ірану по Ізраїлю й анонсував дзвінок Нетаньягу

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп після атаки Ірану на Ізраїль закликав Тегеран повернуться за стіл переговорів і укласти угоду. Водночас він анонсував дзвінок ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу, щоб закликати його не відповідати на іранські атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fox News, Axios і The New York Post.

Що сталося: Іран запустив ракети по Ізраїлю

У неділю ввечері, 7 червня, Іран уперше з 8 квітня вирішив завдати удару по Ізраїлю. Тегеран пояснив своє рішення запустити ракети - відповіддю на нещодавній ізраїльський удар по передмістю Бейрута (Ліван), що стався буквально через кілька днів після угоди про припинення вогню.

Пізніше армія Ізраїлю відзвітувала про перехоплення кількох балістичних ракет над північчю своєї країни. Інформації про постраждалих або руйнування не було.

Паралельно видання CNN, пославшись на ізраїльських представників, написало, що Ізраїль готує "потужну" відповідь, а також було сказано про посилення ударів по "Хезболлі" в Лівані.

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Як відреагував Трамп

Після цих подій президент США Дональд Трамп поспілкувався з представниками кількох медіа. Зокрема, у коментарі журналісту Fox News він фактично закликав Іран сісти за стіл переговорів.

"Що я б порадив Ірану: ви випустили свої ракети, цього достатньо. Повертайтеся за стіл переговорів і укладайте угоду", — процитував президента США журналіст Трей Інгст.

Слідом вийшло інтерв'ю Трампа виданню Axios, в якому він сказав, що зателефонує прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу і закличе його не вживати заходів у відповідь на ракетну атаку Ірану.

"Я прямо зараз зателефоную Бібі і скажу йому, щоб він не відповідав взаємністю. Кожен із них повеселився. Ізраїль завдав свого удару, і Іран завдав свого удару. Нам не потрібен ще один", — заявив глава Білого дому.

Крім цього, Трамп применшив значення іранських ударів, сказавши, що вони не завдали шкоди. За його словами, якщо Ізраїль завдасть удару у відповідь, то "все триватиме, як останні 47 років — або останні 3000 років".

"Ми дуже близькі до остаточної угоди з Іраном. Це буде хороша угода. Я не хочу, щоб вона зірвалася через те, що відбувається зараз", — додав він.

Після цього вийшов ще один невеликий коментар Трампа, але вже виданню The New York Post. Він сказав, що "все йде дуже добре", коментуючи спробу врегулювати нову хвилю ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Станом на цей момент у ЗМІ пишуть, що розмова Трампа і Нетаньягу вже почалася.

Як повідомляло Новини.LIVE, наприкінці травня Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном майже узгоджено. Йшлося про попередню угоду, яка продовжила б перемир'я, відкрила Ормузьку протоку і дала час для узгодження остаточної угоди.



Також ми писали, що днями Палата представників США ухвалила резолюцію, яка вимагає від Трампа вивести американські війська з конфлікту з Іраном.