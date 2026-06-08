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Израиль атаковал Иран несмотря на призывы Трампа

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Дата публикации 8 июня 2026 05:39
Израиль атаковал Иран несмотря на призывы Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

В понедельник утром, 8 июня, Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по Ирану. Это произошло после того, как у воскресенье президент США Дональд Трамп призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответной атаки на Иран.

Об этом сообщает сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Что известно об атаке Израиля на Иран

"Первоначальный отчет — Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам иранского террористического режима в западной и центральной частях Ирана. Подробности будут сообщены позже", — говорилось в публикации израильской армии в Telegram примерно в 04:26 по Киеву.

Тем временем в КСИР сообщили, что звуки взрывов были слышны как минимум в трех городах — Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Также там добавили, что, предварительно, израильские военные использовали в ходе атаки "баллистические ракеты воздушного базирования".

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Заявление армии Израиля. Фото: скриншот

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, в воскресенье 7 июня Иран впервые с 8 апреля запустил ракеты по Израилю. Тегеран аргументировал свое решение ответом на израильский удар по Ливану, который произошел в тот же день, но спустя несколько дней после перемирия.

На этом фоне президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить сделку, а также анонсировал, что позвонит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и призовет не совершать ответную атаку.

Позже в издании Axios вышел материал, где было сказано, что Нетаньяху во время беседы с Трампом сопротивлялся, но все таки "формально согласился" не отвечать на атаку.

Иран Израиль Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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