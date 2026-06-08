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Главная Новости дня Трамп убедил Нетаньяху отложить ответные удары по Ирану, — Axios

Трамп убедил Нетаньяху отложить ответные удары по Ирану, — Axios

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Дата публикации 8 июня 2026 04:47
Трамп убедил Нетаньяху отложить ответные удары по Ирану, — Axios
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану и дать больше времени для дипломатических переговоров. Предварительно, он согласился.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

Израиль не будет атаковать Иран

Перед телефонным разговором 7 июня Трамп сказал изданию, что планирует призвать Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану, который, по словам Тегерана, был ответом на израильский удар по Бейруту (Ливану).

После этой беседы американский чиновник сообщил Axios, что Трамп во время разговора сказал Нетаньяху, чтобы тот поддержал, потому что "мы близки к заключению хорошей сделки". Изначально лидер Израиля сопротивлялся, но в итоге "формально согласился" не предпринимать никаких шагов.

Также официальный представитель заявил, что воскресный разговор прошел спокойнее, чем напряженный обмен мнениями между ними на прошлой неделе. На этот раз Трамп не повышал голос на Нетаньяху.

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"Мы считаем, что президент немного выиграл время. Он довольно категорично утверждает, что мы близки к сделке с Ираном. Я не думаю, что в ближайшее время произойдет какой-либо израильский удар. Сейчас такой момент, когда нет смысла ставить под угрозу потенциальную сделку, когда уже четвертый квартал. Президент считает, что мы участвуем в этом уже три месяца — сейчас самое время положить этому конец", — добавил источник.

Как сообщало Новини.LIVE, перед звонком Дональд Трамп заявил изданию FT, что Биньямину Нетаньяху не останется ничего другого, как принять любое соглашение, которое заключат США с Ираном. Лидер США пояснил это тем, что именно он "диктует условия".

Также мы писали, что в конце мая Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном почти согласован.

Иран Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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