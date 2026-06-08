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Головна Новини дня Трамп переконав Нетаньягу відкласти удари у відповідь по Ірану, — Axios

Трамп переконав Нетаньягу відкласти удари у відповідь по Ірану, — Axios

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Дата публікації: 8 червня 2026 04:47
Трамп переконав Нетаньягу відкласти удари у відповідь по Ірану, - Axios
Біньямін Нетаньяху і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не завдавати удару у відповідь по Ірану і дати більше часу для дипломатичних переговорів. Попередньо, він погодився. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios.

Ізраїль не буде атакувати Іран

Перед телефонною розмовою 7 червня Трамп сказав виданню, що планує закликати Нетаньягу не завдавати удару у відповідь по Ірану, який, за словами Тегерана, був відповіддю на ізраїльський удар по Бейруту (Лівану).

Після цієї бесіди американський чиновник повідомив Axios, що Трамп під час розмови сказав Нетаньягу, щоб той підтримав, бо "ми близькі до укладення хорошої угоди". Спочатку лідер Ізраїлю чинив опір, але в підсумку "формально погодився" не робити жодних кроків.

Також офіційний представник заявив, що недільна розмова пройшла спокійніше, ніж напружений обмін думками між ними минулого тижня. Цього разу Трамп не підвищував голос на Нетаньягу.

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"Ми вважаємо, що президент трохи виграв час. Він досить категорично стверджує, що ми близькі до угоди з Іраном. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться якийсь ізраїльський удар. Зараз такий момент, коли немає сенсу ставити під загрозу потенційну угоду, коли вже четвертий квартал. Президент вважає, що ми беремо участь у цьому вже три місяці — зараз саме час покласти цьому край", — додало джерело.

Як повідомляло Новини.LIVE, перед дзвінком Дональд Трамп заявив виданню FT, що Біньяміну Нетаньягу не залишиться нічого іншого, як прийняти будь-яку угоду, яку укладуть США з Іраном. Лідер США пояснив це тим, що саме він "диктує умови".

Також ми писали, що наприкінці травня Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном майже узгоджено.

Іран Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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