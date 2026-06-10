Из-за сбитого вертолета: США нанесли удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Donald J. Trump/X

В ночь на среду, 10 июня, США нанесли удары по Ирану. Атака стала ответом на агрессию со стороны Тегерана. Вечером 8 июня иранцы сбили вертолёт американской армии.

Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование США, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Центрального командования США

Что известно об обстреле Ирана

"Сегодня в 17:00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали наносить удары в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний сбитый вертолет Apache армии США", — говорится в сообщении командования.

Также в посте отмечается, что причиной ударов является неоправданная агрессия Ирана.

По данным New York Times, взрывы прогремели в нескольких местах вдоль иранского побережья Персидского залива, в частности в Бандар-Аббасе, Кешме и Сираке. Сирак и Кешм подвергались ударам несколько раз. Информации о последствиях этих атак пока нет.



В интервью ABC News президент США Дональд Трамп отметил, что важно ответить иранцам за сбитый вертолет.



"Считаю, что нужно отвечать решительно... У нас было хорошее соглашение, и, вероятно, оно останется таковым. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью. Я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и является", — заявил американский лидер.



Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника отметил, что под ударом американских войск оказались несколько систем ПВО и радиолокационных систем в районе Ормузского пролива.

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Скриншот сообщения Барака Равида



По информации CNN, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что Иран запустил ракеты и дроны по целям в США и на Ближнем Востоке.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о полной победе над Ираном. По его мнению, переговоры могут завершиться соглашением. Для принятия ключевых решений потребуется две недели.

Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал, что утром 8 июня Израиль нанес удары по Ирану. Взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Исфахане. В израильской армии заявили, что обстреляли военные объекты.