Трамп: США объявят о полной победе над Ираном в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время могут объявить о "полной победе" над Ираном. По его словам, переговоры между сторонами продолжаются и могут завершиться соглашением. Он также предположил, что ключевые решения могут быть приняты в течение двух недель.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Трамп о "полной победе" над Ираном

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей. По его словам, иранская сторона якобы заинтересована в выгодной сделке и готова к значительным уступкам.

Говоря о перспективах завершения процесса, Трамп заявил, что результат может быть достигнут в ближайшие недели.

"Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия. Я думаю, что мы выиграем эту битву, но вы действительно выиграете ее в течение следующих двух недель, когда мы объявим полную победу. Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть резко упадут", — заверил американский президент.

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В то же время он объяснил, почему, по его мнению, переговоры продвигаются не так быстро, как ожидается:

"Они (Иран, — Ред.) гордые. Есть вещи, которые они никогда не думали, что будут делать, но им придется это сделать. У них нет выбора. И это займет немного времени".

Новини.LIVE информировали, что утром 8 июня Израиль нанес удары по Ирану, атаковав военные объекты в нескольких регионах страны. Это произошло после призывов президента США Дональда Трампа к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от эскалации.

Новини.LIVE писали, что ранее Трамп заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться с любым соглашением, которое США заключат с Ираном. По его словам, именно Вашингтон определяет ключевые решения в этом процессе. В то же время Трамп подчеркнул, что последние ракетные удары Ирана по Израилю не повлияют на ход переговоров.