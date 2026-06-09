Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп: США объявят о полной победе над Ираном в течение двух недель

Трамп: США объявят о полной победе над Ираном в течение двух недель

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 11:56
Трамп: США объявят о полной победе над Ираном в течение двух недель
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время могут объявить о "полной победе" над Ираном. По его словам, переговоры между сторонами продолжаются и могут завершиться соглашением. Он также предположил, что ключевые решения могут быть приняты в течение двух недель.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Трамп о "полной победе" над Ираном

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты продолжают переговоры с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей. По его словам, иранская сторона якобы заинтересована в выгодной сделке и готова к значительным уступкам.

Говоря о перспективах завершения процесса, Трамп заявил, что результат может быть достигнут в ближайшие недели.

"Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия. Я думаю, что мы выиграем эту битву, но вы действительно выиграете ее в течение следующих двух недель, когда мы объявим полную победу. Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть резко упадут", — заверил американский президент.

Читайте также:

В то же время он объяснил, почему, по его мнению, переговоры продвигаются не так быстро, как ожидается:

"Они (Иран, — Ред.) гордые. Есть вещи, которые они никогда не думали, что будут делать, но им придется это сделать. У них нет выбора. И это займет немного времени".

Новини.LIVE информировали, что утром 8 июня Израиль нанес удары по Ирану, атаковав военные объекты в нескольких регионах страны. Это произошло после призывов президента США Дональда Трампа к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху воздержаться от эскалации.

Новини.LIVE писали, что ранее Трамп заявлял, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться с любым соглашением, которое США заключат с Ираном. По его словам, именно Вашингтон определяет ключевые решения в этом процессе. В то же время Трамп подчеркнул, что последние ракетные удары Ирана по Израилю не повлияют на ход переговоров.

Иран Израиль Дональд Трамп
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации