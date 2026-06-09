Трамп: США оголосять про повну перемогу над Іраном протягом двох тижнів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявив, що США найближчим часом можуть оголосити про "повну перемогу" над Іраном. За його словами, переговори між сторонами тривають і можуть завершитися угодою. Він також припустив, що ключові рішення можуть бути ухвалені протягом двох тижнів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Трамп про "повну перемогу" над Іраном

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати продовжують переговори з Іраном і розраховують на досягнення домовленостей. За його словами, іранська сторона нібито зацікавлена у вигідній угоді та готова до значних поступок.

Говорячи про перспективи завершення процесу, Трамп заявив, що результат може бути досягнутий у найближчі тижні.

"Вони готові віддати нам усе, вони готові відмовитися від ядерної зброї. Я думаю, що ми виграємо цю битву, але ви дійсно виграєте її протягом наступних двох тижнів, коли ми оголосимо повну перемогу. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть", — запевнив американський президент.

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Водночас він пояснив, чому, на його думку, переговори просуваються не так швидко, як очікується:

"Вони (Іран, — Ред.) горді. Є речі, які вони ніколи не думали, що будуть робити, але їм доведеться це зробити. У них немає вибору. І це займе трохи часу".

Новини.LIVE інформували, що вранці 8 червня Ізраїль завдав ударів по Ірану, атакувавши військові об’єкти в кількох регіонах країни. Це сталося після закликів президента США Дональда Трампа до прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від ескалації.

Новини.LIVE писали, що раніше Трамп заявляв, що прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу буде змушений погодитися з будь-якою угодою, яку США укладуть з Іраном. За його словами, саме Вашингтон визначає ключові рішення в цьому процесі. Водночас Трамп наголосив, що останні ракетні удари Ірану по Ізраїлю не вплинуть на перебіг переговорів.