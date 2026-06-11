США завдали нових ударів по цілях в Ірані

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Сили Центрального командування США (CENTCOM) розпочали нову хвилю військових ударів по об'єктах на території Ірану. Наказ про початок повітряної операції віддав особисто президент США Дональд Трамп. Американська сторона назвала ці дії рішучою відповіддю на безперервну та нічим не обґрунтовану агресію з боку офіційного Тегерана.

Про проведення військової операції офіційно повідомило Центральне командування США у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Сил Центрального командування США (CENTCOM)

Удар США по Ірану 11 червня

Сили CENTCOM атакували цілі в Ірані 11 червня о 17:15 за східним часом США.

Напередодні атаки, 10 червня, Дональд Трамп попередив, що Ірану доведеться розплачуватися за свідоме затягування переговорного процесу щодо врегулювання кризи. Американський лідер вважає, що Тегеран повністю змарнував можливість підписати вигідну для себе угоду. Він попередив, що тепер на країну чекають вкрай серйозні наслідки.