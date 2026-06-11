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Главная Новости дня США нанесли новые удары по целям в Иране

США нанесли новые удары по целям в Иране

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Дата публикации 11 июня 2026 02:17
США нанесли новые удары по целям в Иране
Дональд Трамп. Фото: aa.com.tr

В четверг, 11 июня, Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали новую волну военных ударов по объектам на территории Ирана. Приказ о начале воздушной операции лично отдал президент США Дональд Трамп. Американская сторона назвала эти действия решительным ответом на непрекращающуюся и ничем не обоснованную агрессию со стороны Тегерана.

О проведении военной операции официально сообщило Центральное командование США в соцсети X, передает Новини.LIVE.

США 11 июня 2026 года нанесли удары по Ирану
Скриншот сообщения Сил Центрального командования США (CENTCOM)

Удар США по Ирану 11 июня

Силы CENTCOM атаковали цели в Иране 11 июня в 17:15 по восточному времени США.

Накануне атаки, 10 июня, Дональд Трамп предупредил, что Ирану придется расплачиваться за сознательное затягивание переговорного процесса по урегулированию кризиса. Американский лидер считает, что Тегеран полностью упустил возможность подписать выгодное для себя соглашение. Он предупредил, что теперь страну ждут крайне серьезные последствия.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Центральное командование США сообщал, что 10 июня США нанесли удары по Ирану. Атака стала ответом на агрессию со стороны Тегерана. Вечером 8 июня иранцы сбили вертолет американской армии.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал, что президент США Дональд Трамп анонсировал объявление полной победы над Ираном. Американский лидер заявил, что переговоры могут завершиться соглашением. По его мнению, принять ключевые решения можно в течение ближайших двух недель.

США Иран война
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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