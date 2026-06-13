Іран посилив захист сховищ урану та заблокував доступ до тунелів

Сховища урану в Ірані. Фото: CNN

Іран упродовж останніх тижнів значно посилив охорону своїх запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний для створення ядерної зброї. Це відбулося з допомогою вибухових пасток, що може ускладнити потенційні операції США щодо його вилучення.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

За даними п’яти джерел, знайомих з американською розвідкою, Тегеран навмисно блокує доступ до підземних тунелів і мінує входи до ключових об’єктів.

Йдеться про приблизно пів тонни урану, доступ до якого, за словами співрозмовників, став набагато складнішим, небезпечнішим і технічно ресурсомістким, ніж ще кілька тижнів тому.

Іран ускладнив потенційну операцію США

Посилення захисту ядерних об’єктів напряму впливає на обговорення можливих дій США щодо вилучення або знищення цього матеріалу. Раніше американська сторона розглядала варіанти наземної операції, однак відмовилася від них через високі ризики. Зараз нові укріплення Ірану додають додаткових труднощів будь-яким потенційним спробам доступу до сховищ.

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За даними американських посадовців, сторони нібито наближаються до попередньої угоди, яка передбачає передачу збагаченого урану США з подальшим його знищенням. Водночас офіційні заяви Вашингтона та Тегерана суттєво різняться, а точні умови можливого документа залишаються невідомими.

За оцінками міжнародної спільноти, основна частина запасів може бути зосереджена в підземних тунелях ядерного комплексу в Ісфахані. Частина матеріалу, ймовірно, розміщена й на інших об’єктах на території Ірану.

Сили Центрального командування США (CENTCOM) у четвер, 11 червня, завдали нової серії ударів по об’єктах на території Ірану. Наказ про початок повітряної операції віддав Дональд Трамп.

Також нещодавно іранські сили збили американський військовий гелікоптер, що могло стати одним із чинників ескалації та ухвалення рішення про удар у відповідь. США зазначили, що причиною ударів є невиправдана агресія Ірану.