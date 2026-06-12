Трамп заявив, що США та Іран досягли угоди і незабаром її підпишуть
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Іран досягли «великої угоди», яка може покласти край війні. Він припустив, що угода буде укладена найближчими днями.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.
Що сказав Трамп про угоду з Іраном
У четвер, 11 червня, Трамп опублікував у соцмережах пост, заявивши, що скасовує заплановані на цю ніч удари по Ірану. Причиною став прогрес у переговорах і те, що ці переговори були винесені за найвищий рівень іранського керівництва і, головне, схвалені.
Пізніше того ж дня президент США провів традиційну зустріч із пресою в Овальному кабінеті. Він анонсував, що очікує на церемонію підписання документа найближчими днями, і припустив, що це може відбутися в Європі. На підписанні буде присутній віце-президент США Джей Ді Венс.
"Документи практично в остаточному вигляді, тож подивимося. Це потрібно зробити досить швидко... Найголовніше — у нас є угода, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї", — сказав Трамп.
За його словами, саме останні удари США по Ірану підштовхнули Тегеран до того, щоб цього разу дійсно погодитися на мирну угоду.
"Вони зазнали нищівної поразки, такої, яку мало хто може витримати, і вони хочуть укласти угоду набагато більше, ніж я... Ми завдавали їм дуже сильних ударів останні три дні, а сьогодні ввечері — ще сильніших. Вони нічого не могли з цим вдіяти, і ми дуже швидко виграли цю війну у військовому плані", — заявив глава Білого дому.
Він також припустив, що новий верховний лідер Ірану підтримує угоду, в якій, за його словами, Тегеран "концептуально" погодився дозволити США забезпечити доступ до ядерних матеріалів країни та припинити розробку ядерної зброї.
"Наскільки я розумію, відповідь — так (мається на увазі відповідь верховного лідера Ірану — Ред.)... У них не буде ядерної зброї, вони на це погодилися — її не буде, і це головна причина, дуже важлива причина. Вони не тільки не матимуть, але й не купуватимуть та не розроблятимуть ядерну зброю в жодному вигляді", — підсумував лідер США
Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч на 10 червня США відновили атаки на Іран. Причиною стало те, що іранці 8 червня збили американський вертоліт Apache.
Також ми писали, що в ніч на 11 червня США здійснили черговий обстріл. У Центральному командуванні пояснили такі дії відповіддю на безперервну агресію з боку Ірану.