Трамп заявив, що США та Іран досягли угоди і незабаром її підпишуть

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Іран досягли «великої угоди», яка може покласти край війні. Він припустив, що угода буде укладена найближчими днями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про угоду з Іраном

У четвер, 11 червня, Трамп опублікував у соцмережах пост, заявивши, що скасовує заплановані на цю ніч удари по Ірану. Причиною став прогрес у переговорах і те, що ці переговори були винесені за найвищий рівень іранського керівництва і, головне, схвалені.

Пізніше того ж дня президент США провів традиційну зустріч із пресою в Овальному кабінеті. Він анонсував, що очікує на церемонію підписання документа найближчими днями, і припустив, що це може відбутися в Європі. На підписанні буде присутній віце-президент США Джей Ді Венс.

"Документи практично в остаточному вигляді, тож подивимося. Це потрібно зробити досить швидко... Найголовніше — у нас є угода, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї", — сказав Трамп.

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За його словами, саме останні удари США по Ірану підштовхнули Тегеран до того, щоб цього разу дійсно погодитися на мирну угоду.

"Вони зазнали нищівної поразки, такої, яку мало хто може витримати, і вони хочуть укласти угоду набагато більше, ніж я... Ми завдавали їм дуже сильних ударів останні три дні, а сьогодні ввечері — ще сильніших. Вони нічого не могли з цим вдіяти, і ми дуже швидко виграли цю війну у військовому плані", — заявив глава Білого дому.

Він також припустив, що новий верховний лідер Ірану підтримує угоду, в якій, за його словами, Тегеран "концептуально" погодився дозволити США забезпечити доступ до ядерних матеріалів країни та припинити розробку ядерної зброї.

"Наскільки я розумію, відповідь — так (мається на увазі відповідь верховного лідера Ірану — Ред.)... У них не буде ядерної зброї, вони на це погодилися — її не буде, і це головна причина, дуже важлива причина. Вони не тільки не матимуть, але й не купуватимуть та не розроблятимуть ядерну зброю в жодному вигляді", — підсумував лідер США

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч на 10 червня США відновили атаки на Іран. Причиною стало те, що іранці 8 червня збили американський вертоліт Apache.

Також ми писали, що в ніч на 11 червня США здійснили черговий обстріл. У Центральному командуванні пояснили такі дії відповіддю на безперервну агресію з боку Ірану.