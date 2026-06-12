Трамп заявил, что США и Иран достигли сделки и скоро ее подпишут

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Иран достигли "великой сделки", которая может положить конец войне. Он предположил, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о сделке с Ираном

В четверг 11 июня Трамп опубликовал в соцсетях пост, заявив, что отменяет запланированные на эту ночь удары по Ирану. Причиной стал прогресс в переговорах и то, что эти переговоры были вынесены за самый высокий уровень иранского руководства и главное — одобрены.

Позже в тот же день президент США провел традиционное общение с прессой в Овальном кабинете. Он анонсировал, что ожидает церемонию подписания документа в ближайшие дни и предположил, что это может произойти в Европе. На подписании будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Документы практически в окончательном виде, так что посмотрим. Это нужно сделать довольно быстро... Самое главное — у нас есть сделка, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", — сказал Трамп.

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По его словам, именно последние удары США по Ирану подтолкнули Тегеран к тому, чтобы на этот раз действительно согласиться на мирное соглашение.

"Они потерпели сокрушительное поражение, такое, какое мало кто может выдержать, и они хотят заключить сделку гораздо больше, чем я... Мы наносили им очень сильные удары последние три дня, а сегодня вечером — еще более сильные. Они ничего не могли с этим поделать, и мы очень быстро выиграли эту войну в военном отношении", — заявил глава Белого дома.

Он также предположил, что новый верховный лидер Ирана поддерживает соглашение, в котором, по его словам, Тегеран "концептуально" согласился позволить США обеспечить доступ к ядерным материалам страны и прекратить разработку ядерного оружия.

"Насколько я понимаю, ответ — да (имеется ввиду ответ верховного лидера Ирана — Ред.)... У них не будет ядерного оружия, они на это согласились — его не будет, и это главная причина, очень важная причина. Они не только не будут иметь, но и не будут покупать или разрабатывать ядерное оружие ни в каком виде", — резюмировал лидер США

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 10 июня США возобновили атаки по Ирану. Причиной стало тог, что иранцы 8 июня сбили американский вертолет Apache.

Также мы писали, что в ночь на 11 июня США совершили очередной обстрел. В Центральном командовании пояснили такие действия ответом на непрекращающуюся агрессию со стороны Ирана.