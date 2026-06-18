США и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании

Дональд Трамп. Фото: Юрий Грипас/Abaca

Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. Документ уже вступил в силу. Подписание состоялось в среду, 17 июня.

О подписании документа, целью которого является прекращение войны на Ближнем Востоке, лично сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщает Новини.LIVE.

Что известно о подписании меморандума

Заявление американский лидер сделал, как только покинул Версальский дворец во Франции, где после саммита G7 ужинал с президентом Эммануэлем Макроном.

"Он подписан. Он подписан в Версале. Только что его подписали", — сказал президент США.

🚨 Президент Дональд Дж. Трамп ПОДПИСАЛ Меморандум о взаимопонимании с Ираном в Версале, Франция. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF Читайте также: 17 июня 2026

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью государственному вещателю IRIB заявил, что меморандум был официально согласован после того, как стороны подписали его в цифровом формате. Документ подписан на двух языках: английском и фарси.

"Это самый высокий уровень прозрачности в нашей публичной коммуникации. Если бы текст существовал только на английском, могли бы возникнуть субъективные или разные переводы", — заявил официальный представитель иранского МИД.

Также он добавил, что нарушение меморандума теперь, после подписания обоими президентами, "обойдётся дороже".

Что предусматривает меморандум:

прекращение военных действий (в том числе в Ливане) и отказ от применения силы;

взаимное уважение суверенитета и невмешательство;

снятие морской блокады со стороны США в течение 30 дней;

постепенное восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе;

замораживание ядерной программы Ирана до подписания окончательного соглашения;

координация безопасности в регионе Персидского залива;

экономический пакет по восстановлению Ирана с участием США и партнеров (более 300 миллиардов долларов);

поэтапная отмена санкций в рамках окончательного соглашения.

Окончательное соглашение стороны должны согласовать в течение 60 дней.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа сообщал, что США и Иран заключили соглашение. Американский лидер подчеркнул, что Тегеран после заключения этой договоренности не сможет получить ядерное оружие. Документ планировалось подписать 19 июня.

Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал, что президент США анонсировал, чем завершится война с Ираном. Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких недель Вашингтон может объявить о полной победе над Тегераном. Кроме того, он отметил, что переговоры продолжаются — возможно заключение соглашения.