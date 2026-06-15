США заключили соглашение с Ираном: подробности договоренности

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Штаты заключили с Тегераном соглашение. Это договоренность — полная противоположность той, которая была во времена президентства Обамы. Иран не сможет получить ядерное оружие.

Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Соглашение между США и Ираном

"Соглашение с Исламской Республикой Иран вступило в силу. Поздравляю всех! Этим я полностью санкционирую беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Военно-морских сил США. Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!" — говорится в сообщении американского лидера.

Скриншот сообщения Donald J. Trump/Truth Social

Скриншот сообщения Donald J. Trump/Truth Social

Также о заключении соглашения между американской и иранской сторонами сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Официальное подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии.

Скриншот сообщения Shehbaz Sharif/X

"После интенсивных переговоров мы рады сообщить, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто", — написал он в соцсети Х.

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Что предусматривает меморандум:

прекращение огня сроком на 60 суток, в частности военных действий Израиля в Ливане;

разблокирование Ормузского пролива и восстановление свободного судоходства;

переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по вопросу ядерного сдерживания Ирана (в частности, речь идет об утилизации обогащенного урана);

если Иран выполнит условия, США обсудят вопросы об ослаблении санкций и размораживании иранских средств.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента США анонсировал подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном 14 июня. Американский лидер заявил, что Ормузский пролив откроют для всех. В то же время он отметил, что в случае провала соглашения у Штатов есть так называемый крайний вариант.

Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал, что Иран в течение последних недель стал усиленно охранять свои запасы высокообогащенного урана. В дальнейшем их могут использовать для создания ядерного оружия. Тегеран намеренно блокирует доступ к подземным туннелям и минирует входы в ключевые объекты.