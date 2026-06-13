Ормузский пролив откроют: США завтра подпишут соглашение с Ираном

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном завтра. По его словам, Ормузский пролив будет открыт для всех. В то же время, в случае срыва договоренностей у США есть "крайняя мера".

Об этом Дональд Трамп написал в TruthSocial, передает Новини.LIVE.

Соглашение между США и Ираном

Трамп обвинил 44-го президента США Барака Обаму в том, что Совместное всеобъемлющее соглашение об ограничении ядерной программы было легким и беспрепятственным путем к ядерному оружию, которое Иран мог бы получить еще шесть лет назад и уже давно применил бы.

"Мое соглашение с Ираном является его полной противоположностью — стена, обеспечивающая отсутствие ядерного оружия! На самом деле они больше не хотят ядерного оружия и не будут его иметь — ни путем покупки, ни путем разработки, ни каким-либо иным способом. Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания пролив Ормуз будет открыт для всех", — заявил лидер США.

По его словам, отношения с Ираном значительно иные и лучше, чем те, что были при предыдущих администрациях США. Трамп говорит, что никаких денег передано не будет, в отличие от сотен миллиардов долларов, которые Обама им выплатил.

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Он утверждает, что впоследствии ядерный мусор будет похоронен глубоко под гранитными горами благодаря бомбардировщикам B-2. Он будет уничтожен в Иране или США.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком в далеком будущем. Надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и беспрепятственно. Если же нет, у нас есть крайний вариант, который, надеемся, никогда больше не придется использовать!" — добавил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на CNN, Иран существенно усилил защиту своих запасов высокообогащенного урана, который потенциально может быть использован для создания ядерного оружия. В частности, для этого применяют взрывные ловушки.

А недавно Трамп сообщил, что отменяет удары по Ирану из-за прогресса в переговорах. По его словам, страны достигли крупного соглашения, которое может положить конец боевым действиям.