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Головна Новини дня Ормузьку протоку відкриють: США завтра підпишуть угоду з Іраном

Ормузьку протоку відкриють: США завтра підпишуть угоду з Іраном

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Дата публікації: 13 червня 2026 23:00
Ормузьку протоку відкриють: США завтра підпишуть угоду з Іраном
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Американський лідер Дональд Трамп анонсував підписання угоди з Іраном завтра. За його словами, Ормузьку протоку буде відкрито для всіх. Водночас у випадку провалу домовленостей Штати мають "крайній варіант".

Про це Дональд Трамп написав у TruthSocial, передає Новини.LIVE.

Угода між США та Іраном

Трамп звинуватив 44-го президента США Барака Обаму в тому, що Спільна всеосяжна угода про обмеження ядерної програми була легким та безперешкодним шляхом до ядерної зброї, яку Іран міг би отримати ще шість років тому і вже давно застосував би.

"Моя угода з Іраном є її повною протилежністю – стіна, що забезпечує відсутність ядерної зброї! Насправді вони більше не хочуть ядерної зброї і не матимуть її — ані шляхом купівлі, ані шляхом розробки, ані будь-яким іншим способом. Угоду планується підписати завтра, і одразу після її підписання протока Ормуз буде відкритою для всіх", — заявив лідер США.

За його словами, відносини з Іраном значно інші та кращі, ніж ті, що були в попередніх адміністрацій Штатів. Трамп каже, що жодних грошей не буде передано, на відміну від сотень мільярдів доларів, які Обама їм виплатив.

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Він стверджує, що згодом ядерний пил поховають глибоко під гранітними горами, завдяки бомбардувальникам B-2. Його буде знищено в Ірані або США.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном та всім Близьким Сходом у далекому майбутньому. Сподіваємося, що цей процес відбудеться швидко, легко та безперешкодно. Якщо ж ні, у нас є крайній варіант, який, сподіваємося, ніколи більше не доведеться використовувати!" — додав Трамп.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на CNN, Іран суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, який потенційно може бути використаний для створення ядерної зброї. Зокрема, для цього застосовують вибухові пастки.

А нещодавно Трамп повідомив, що скасовує удари по Ірану через прогрес у переговорах. За його словами, країни досягли великої угоди, яка може покласти край бойовим діям.

США Іран ядерна зброя
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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