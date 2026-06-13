Ормузьку протоку відкриють: США завтра підпишуть угоду з Іраном
Американський лідер Дональд Трамп анонсував підписання угоди з Іраном завтра. За його словами, Ормузьку протоку буде відкрито для всіх. Водночас у випадку провалу домовленостей Штати мають "крайній варіант".
Про це Дональд Трамп написав у TruthSocial, передає Новини.LIVE.
Угода між США та Іраном
Трамп звинуватив 44-го президента США Барака Обаму в тому, що Спільна всеосяжна угода про обмеження ядерної програми була легким та безперешкодним шляхом до ядерної зброї, яку Іран міг би отримати ще шість років тому і вже давно застосував би.
"Моя угода з Іраном є її повною протилежністю – стіна, що забезпечує відсутність ядерної зброї! Насправді вони більше не хочуть ядерної зброї і не матимуть її — ані шляхом купівлі, ані шляхом розробки, ані будь-яким іншим способом. Угоду планується підписати завтра, і одразу після її підписання протока Ормуз буде відкритою для всіх", — заявив лідер США.
За його словами, відносини з Іраном значно інші та кращі, ніж ті, що були в попередніх адміністрацій Штатів. Трамп каже, що жодних грошей не буде передано, на відміну від сотень мільярдів доларів, які Обама їм виплатив.
Він стверджує, що згодом ядерний пил поховають глибоко під гранітними горами, завдяки бомбардувальникам B-2. Його буде знищено в Ірані або США.
"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном та всім Близьким Сходом у далекому майбутньому. Сподіваємося, що цей процес відбудеться швидко, легко та безперешкодно. Якщо ж ні, у нас є крайній варіант, який, сподіваємося, ніколи більше не доведеться використовувати!" — додав Трамп.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на CNN, Іран суттєво посилив захист своїх запасів високозбагаченого урану, який потенційно може бути використаний для створення ядерної зброї. Зокрема, для цього застосовують вибухові пастки.
А нещодавно Трамп повідомив, що скасовує удари по Ірану через прогрес у переговорах. За його словами, країни досягли великої угоди, яка може покласти край бойовим діям.