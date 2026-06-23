Трамп заявив про готовність Ірану до перевірок озброєння

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Іранська сторона погодиться на масштабні перевірки озброєння задля гарантування ядерної безпеки на тривалий час. Очікується, що Тегеран дозволить міжнародним експертам повернутися до країни для моніторингу об'єктів. Цей крок розглядають як початок процесу повної ліквідації ядерної зброї та остаточного припинення іранської ядерної програми.

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

Готовність Ірану до перевірок озброєння

"Усі добре знають, що Іран погодиться на масштабні інспекції зброї, щоб забезпечити "ядерну чесність" на довгий час", — написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

Уточнювати, у якому форматі відбуватимуться перевірки та чи залучатимуть до них представників МАГАТЕ, американський лідер не став.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також підтвердив наявність домовленостей про відновлення роботи міжнародних експертів в Ірані.

Читайте також:

"Іранці погодилися запросити інспекторів МАГАТЕ назад до своєї країни. Це важлива віха для американського народу і перший крок до повної денуклеаризації або остаточного припинення програми ядерної зброї в Ірані", — заявив він під час пресконференції в Бюргенштоку (Швейцарія) 22 червня.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа повідомляв, що США та Іран уклали угоду. Американський лідер наголосив, що Тегеран після цією домовленності не зможе отримати ядерну зброю. Документ планували підписати 19 червня.

Також Новини.LIVE з посиланням на CNN писав, що президент США анонсував, чим завершиться війна з Іраном. Дональд Трамп заявив, що впродовж декількох тижнів Вашингтон може оголосити про повну перемогу над Тегераном. Крім того, він зазначив, що перемовини тривають — можливе укладення угоди.