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Главная Новости дня Иран согласился на масштабные инспекции оружия: подробности от Трампа

Иран согласился на масштабные инспекции оружия: подробности от Трампа

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Дата публикации 23 июня 2026 01:12
Трамп заявил о готовности Ирана к проверкам вооружений
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Иранская сторона согласится на масштабные проверки вооружений в целях обеспечения ядерной безопасности на длительный срок. Ожидается, что Тегеран разрешит международным экспертам вернуться в страну для мониторинга объектов. Этот шаг рассматривается как начало процесса полной ликвидации ядерного оружия и окончательного прекращения иранской ядерной программы.

Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Готовность Ирана к проверкам вооружений

"Все хорошо знают, что Иран согласится на масштабные инспекции оружия, чтобы обеспечить "ядерную честность" надолго", — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Уточнять, в каком формате будут проходить проверки и будут ли к ним привлекаться представители МАГАТЭ, американский лидер не стал.

Вице-президент США Джей Ди Венс также подтвердил наличие договоренностей о возобновлении работы международных экспертов в Иране.

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"Иранцы согласились вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к полной денуклеаризации или окончательному прекращению программы ядерного оружия в Иране", — заявил он во время пресс-конференции в Бюргенштоке (Швейцария) 22 июня.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа сообщал, что США и Иран заключили соглашение. Американский лидер подчеркнул, что Тегеран после заключения этой договоренности не сможет получить ядерное оружие. Документ планировалось подписать 19 июня.

Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал, что президент США анонсировал, чем завершится война с Ираном. Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких недель Вашингтон может объявить о полной победе над Тегераном. Кроме того, он отметил, что переговоры продолжаются — возможно заключение соглашения.

США Иран Дональд Трамп
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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