Тегеран 26 червня 2026 року обстріляв судна в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп. Фото: X/Donald J. Trump

У п'ятницю, 26 червня, Іран порушив перемир'я. Тегеран обстріляв судна щонайменше чотирма БпЛА. Під обстріл потрапили плавзасоби, які перетинають Ормузьку протоку.

Про це з посиланням на допис Дональда Трампа у Truth Social передає Новини.LIVE.

Порушення перемир'я

Один із безпілотників влучив у верхню палубу великого вантажного судна. Плавзасіб зазнав пошкоджень, але зміг продовжити рух.

"Ми (американські військові, — Ред.) збили ще три безпілотники. Очевидно, що це безглузде порушення нашої Угоди про припинення вогню", — заявив американський лідер.

У Центральному командуванні США повідомили, що американські військові завдали ударів по Ірану. Ця атака стала відповіддю на обстріл іранцями цивільних суден в Ормузькій протоці.

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"Необґрунтована агресія іранських сил проти комерційного судноплавства явно порушила угоду про припинення вогню. Більше того, небезпечна поведінка Тегерана підірвала свободу навігації в умовах, коли торговельні потоки через цей життєво важливий міжнародний коридор продовжують зростати", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову Білого дому повідомляв, що Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни. Метою документа стало припинення бойових дій на Близькому Сході. Підписання відбулося 17 червня.

Також Новини.LIVE з посиланням на президента США Дональда Трампа писав, що іранська сторона погодилася на масштабні перевірки озброєння. Американська сторона сподівається на повне припинення іранської ядерної програми. Про формат перевірок американський лідер не повідомив.