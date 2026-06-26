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Иран нарушил перемирие с США: заявление Трампа

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Дата публикации 26 июня 2026 23:58
Тегеран 26 июня 2026 года обстрелял суда в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп. Фото: X/Donald J. Trump

В пятницу, 26 июня, Иран нарушил перемирие. Тегеран обстрелял суда как минимум четырьмя БпЛА. Под обстрел попали плавсредства, пересекавшие Ормузский пролив.

Об этом со ссылкой на пост Дональда Трампа в Truth Social сообщает Новини.LIVE.

Нарушение перемирия

Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого грузового судна. Судно получило повреждения, но смогло продолжить движение.

"Мы (американские военные, — Ред.) сбили еще три беспилотника. Очевидно, что это бессмысленное нарушение нашего Соглашения о прекращении огня", — заявил американский лидер.

В Центральном командовании США сообщили, что американские военные нанесли удары по Ирану. Эта атака стала ответом на обстрел иранцами гражданских судов в Ормузском проливе.

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"Необоснованная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства явно нарушила соглашение о прекращении огня. Более того, опасное поведение Тегерана подорвало свободу навигации в условиях, когда торговые потоки из-за этого жизненно важного международного коридора продолжают расти", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Белого дома сообщал, что Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. Целью документа стало прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Подписание состоялось 17 июня.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа писал, что иранская сторона согласилась на масштабные проверки вооружений. Американская сторона надеется на полное прекращение иранской ядерной программы. О формате проверок американский лидер не сообщил.

США Иран Дональд Трамп
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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