Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США вторую ночь подряд атакуют Иран

США вторую ночь подряд атакуют Иран

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 01:24
США атаковали Иран 28 июня
Авиация США. Фото: x.com/CENTCOM

Армия США в ночь на 28 июня снова атаковала объекты на территории Ирана. Причиной стало то, что Тегеран совершил новую атаку на танкер, который проходил через Ормузский пролив.

Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), передает Новини.LIVE.

Почему США нанесли удары по Ирану

"Силы Центрального командования США по указанию главнокомандующего нанесли дополнительные удары по нескольким целям в Иране", — говорится в заявлении.

Как пояснили в CENTCOM, после вчерашних ударов США в ответ на иранскую атаку на танкер M/V Ever Lovely, Иран получил шанс на соблюдение соглашения о прекращении огня.

Однако Тегеран решил не использовать этот шанс, после чего иранцы запустили дроны и в 04:30 утра 27 июня нанесли удар по танкеру M/T Kiku. Как уточняют в командовании, танкер под панамским флагом следовал с более чем 2 млн миллионами баррелей сырой нефти.

Читайте также:

"Сегодня силы Центрального командования США нанесли удары в прямой ответ на продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства. Американские военные самолеты нанесли удары по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и минным заградителям", — сказано в публикации.

Резюмируя в CENTCOM добавили, что транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается. Армия США в свою очередь сохраняет боеспособность и готовность к действиям.

Как сообщали Новини.LIVE, пару недель назад США и Иран заключили рамочное соглашение, которое продлило перемирие 60 дней и открыло путь к переговорам о ядерной программе и финальной сделки о прекращении войны. На прошлых выходных этот первый раунд стартовал и прошел успешно, так как стороны достигли ряда договоренностей.

Однако после атаки Ирана на судно, президент США Дональд Трамп заявил 26 июня, что Тегеран нарушил режим прекращения огня.

США Иран Ближний Восток
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации