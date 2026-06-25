Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль: ситуация вокруг Ирана не влияет на экономику Украины

Шмыгаль: ситуация вокруг Ирана не влияет на экономику Украины

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 18:32
Ормузский пролив — ситуация напрямую не влияет на экономику Украины
Денис Шмыгаль. Фото: URC 2026

В настоящее время ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива напрямую не влияет на экономику Украины. Некоторые колебания на украинском рынке дизельного топлива наблюдались лишь в начале кризиса.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как ситуация вокруг Ирана влияет на Украину

Шмыгаль рассказал, что в начале кризиса наблюдались определенные колебания на украинском рынке дизельного топлива, однако газовый рынок не пострадал. Впоследствии бизнес и рыночные механизмы стабилизировали ситуацию.

По словам министра, сейчас Украина не ощущает прямого влияния событий вокруг Ирана и Ормузского пролива на энергетическую систему или экономику.

Также он отметил, что переговоры о новых партиях ракет и оборудования для ПВО были сложными. Однако сейчас США и другие партнеры усиливают поддержку Украины на фоне ее успехов на фронте.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ уже вступил в силу.

Также мы сообщали, что Сенат ограничил военные полномочия Трампа в отношении Ирана. Совместное голосование демократов и четырех республиканцев вызвало возмущение президента.

Денис Шмыгаль Иран Ормузский пролив Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации