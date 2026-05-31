Кэшбек на топливо завершился: программой воспользовались 2,3 млн украинцев

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В Украине закончилась программа кэшбэка на топливо, которой воспользовались 2,3 млн украинцев. Она действовала с 20 марта по 31 мая и позволила украинцам экономить от 5% до 15% в зависимости от вида топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Свириденко рассказала, что кэшбек на топливо — временный антикризисный инструмент финансовой поддержки украинцев в период крупнейшего за последние 50 лет мирового нефтяного кризиса. Он действовал с 20 марта по 31 мая.

По ее словам, эта национальная программа позволила украинцам экономить от 5% до 15% в зависимости от вида топлива. 91% пользователей программы — владельцы автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.

"За время действия программы было открыто около 500 тысяч новых карточек Национального кэшбека, что способствовало дополнительному развитию государственных цифровых сервисов. Накопленные средства кэшбека можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и продуктов украинского производства, а также направить на благотворительность или поддержку Сил обороны", — говорится в сообщении.

