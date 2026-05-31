Кэшбек на топливо завершился: программой воспользовались 2,3 млн украинцев

Дата публикации 31 мая 2026 18:38
Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В Украине закончилась программа кэшбэка на топливо, которой воспользовались 2,3 млн украинцев. Она действовала с 20 марта по 31 мая и позволила украинцам экономить от 5% до 15% в зависимости от вида топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Программа кэшбек на топливо

Свириденко рассказала, что кэшбек на топливо — временный антикризисный инструмент финансовой поддержки украинцев в период крупнейшего за последние 50 лет мирового нефтяного кризиса. Он действовал с 20 марта по 31 мая.

По ее словам, эта национальная программа позволила украинцам экономить от 5% до 15% в зависимости от вида топлива. 91% пользователей программы — владельцы автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.

"За время действия программы было открыто около 500 тысяч новых карточек Национального кэшбека, что способствовало дополнительному развитию государственных цифровых сервисов. Накопленные средства кэшбека можно использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и продуктов украинского производства, а также направить на благотворительность или поддержку Сил обороны", — говорится в сообщении.

Как писали Новинт.LIVE, ранее Свириденко сообщала, что с 1 сентября все ученики получат бесплатное питание. Кабмин уже распределил 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей территории Украины.

А 15 мая Кабмин разрешил выезд за границу для всех женщин. Ранее это было запрещено для высших должностных лиц государства, основных руководителей органов госвласти и их заместителей.

