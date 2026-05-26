Свириденко: с 1 сентября все ученики получат бесплатное питание

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела совещание с руководителями областных военных администраций. На встрече синхронизировали работу по выполнению приоритетов Правительства в регионах. В частности, с 1 сентября ученики 1-11 классов будут получать бесплатное питание.

Совещание Свириденко с руководителями ОГА

Во время совещания фокус был на ключевых темах:

оборона;

энергетика;

подготовка к следующему отопительному сезону.

Школьное питание

Кроме того, обсуждалась готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

"С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1-11 классов по всей Украине. Сегодня бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых громадах и учеников 1-4 классов во всех областях", — рассказала Свириденко.

По ее словам, Кабмин уже распределил 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей территории Украины.

"Школьное питание — это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочих местах и поддержке украинских производителей", — добавила премьер.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15105, который предусматривает обязанность учеников воздерживаться от использования во время уроков телефонов, планшетов и смарт-часов, за исключением случаев, связанных с учебными или медицинскими потребностями.

А в феврале Верховная Рада поддержала законопроект, который касается оплаты труда работников учреждений внешкольного образования.