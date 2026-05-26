Свириденко: з 1 вересня всі учні отримають безкоштовне харчування

Юлія Свириденко на зустрічі з керівниками ОВА.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій. На зустрічі синхронізували роботу щодо виконання пріоритетів Уряду в регіонах. Зокрема, з 1 вересня учні 1-11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування.

Про це Юлія Свириденко повідомила у вівторок, 26 травня, передає Новини.LIVE.

Нарада Свириденко з керівниками ОВА

Під час наради фокус був на ключових темах:

оборона;

енергетика;

підготовка до наступного опалювального сезону.

Керівники ОВА на нараді зі Свириденко.

Шкільне харчування

Крім того, було обговорено готовність регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування.

"Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні. Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1–4 класів в усіх областях", — розповіла Свириденко.

Керівники ОВА.

За її словами, Кабмін вже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій території України.

"Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників", — додала премʼєр.

Допис Свириденко.

