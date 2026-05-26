Головна Новини дня Свириденко: з 1 вересня всі учні отримають безкоштовне харчування

Дата публікації: 26 травня 2026 20:51
Юлія Свириденко на зустрічі з керівниками ОВА. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій. На зустрічі синхронізували роботу щодо виконання пріоритетів Уряду в регіонах. Зокрема, з 1 вересня учні 1-11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування.

Про це Юлія Свириденко повідомила у вівторок, 26 травня, передає Новини.LIVE.

Під час наради фокус був на ключових темах:

  • оборона;
  • енергетика;
  • підготовка до наступного опалювального сезону. 
Керівники ОВА на нараді зі Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy 

Шкільне харчування

Крім того, було обговорено готовність регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування. 

"Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні. Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1–4 класів в усіх областях", — розповіла Свириденко.

Керівники ОВА. Фото: t.me/svyrydenkoy

За її словами, Кабмін вже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій території України.

"Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників", — додала премʼєр.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15105, який передбачає обов’язок учнів утримуватися від використання під час уроків телефонів, планшетів і смартгодинників, за винятком випадків, пов’язаних з навчальними або медичними потребами.

А у лютому Верховна Рада підтримала законопроєкт, який стосується оплати праці працівників закладів позашкільної освіти.

школи Україна Юлія Свириденко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
