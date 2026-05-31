Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кешбек на пальне завершився: програмою скористалися 2,3 млн українців

Кешбек на пальне завершився: програмою скористалися 2,3 млн українців

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 18:38
Кешбек на пальне завершився: програмою скористалися 2,3 млн українців
Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В Україні закінчилася програма кешбеку на пальне, якою скористалися 2,3 млн українців. Вона діяла з 20 березня по 31 травня та дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко. 

Програма кешбек на пальне

Свириденко розповіла, що кешбек на пальне — тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки українців у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Він діяв з 20 березня по 31 травня.

За її словами, ця національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального. 91% користувачів програми — власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

"За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони", — йдеться у повідомленні. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, раніше Свириденко повідомляла, що з 1 вересня всі учні отримають безкоштовне харчування. Кабмін вже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій території України.

А 15 травня Кабмін дозволив виїзд за кордон для всіх жінок. Раніше це було заборонено для найвищих посадових осіб держави, основних керівників органів держвлади та їхніх заступників.

Юлія Свириденко пальне кешбек
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації