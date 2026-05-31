Кешбек на пальне завершився: програмою скористалися 2,3 млн українців

Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В Україні закінчилася програма кешбеку на пальне, якою скористалися 2,3 млн українців. Вона діяла з 20 березня по 31 травня та дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Свириденко розповіла, що кешбек на пальне — тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки українців у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Він діяв з 20 березня по 31 травня.

За її словами, ця національна програма дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального. 91% користувачів програми — власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

"За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

