Сенат США проголосовал за ограничение военных полномочий Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Эвелин Хокштейн

Американский Сенат принял резолюцию об ограничении военных полномочий Дональда Трампа в отношении Ирана. Совместное голосование демократов и четырёх республиканцев вызвало возмущение президента, который обвинил сенаторов в помощи врагу.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

Сенат ограничил полномочия Трампа в отношении решений по Ирану

Американские сенаторы во вторник, 23 июня, одобрили резолюцию, обязывающую президента вывести вооруженные силы США из конфликта с Ираном. Голосование завершилось с результатом 50-48 в пользу принятия этого документа.

На этот раз к демократам присоединились республиканцы. Демократическая партия долгое время требовала ограничения полномочий Дональда Трампа в обеих палатах Конгресса. Примечательно, что постепенное привлечение поддержки республиканцев вызвало раздражение у Дональда Трампа.

В прошлом месяце аналогичная резолюция Сената не прошла повторного голосования, поскольку демократы собирали голоса. Однако в начале этого месяца документ поддержала Палата представителей (215 голосов против 208), где к демократам также присоединились четверо республиканцев, которых Трамп впоследствии раскритиковал в Truth Social, назвав их «непатриотичными гражданами».

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Реагируя на решение Сената, Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, назвав голосование «несвоевременным и бессмысленным». Он добавил, что Сенат, приняв резолюцию, играет на руку врагам.

«Четверо республиканских неудачников проголосовали вместе с демократами, а Иран спросил мой народ: „Что же все это значит?“ Эти сенаторы лишь усложнили мою работу, но я ее выполню, так или иначе», — сказал Трамп.

Представители Белого дома также отвергли значимость голосования, назвав документ «не имеющим значения» из-за отсутствия части республиканцев. Чиновник администрации подчеркнул: «Подобные резолюции не поступают президенту и не имеют силы закона». Он отметил, что хотя документ требует вывода войск из боевых действий, на самом деле выводить их неоткуда, поскольку активная фаза прекратилась после объявления о прекращении огня 7 апреля.

Несмотря на это, помощник Демократической партии в Палате представителей в начале месяца заявил изданию CNN, что эта мера будет считаться обязательной к исполнению, а юридическое противоречие придется решать позже.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в среду, 17 июня, Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали «Исламабадский меморандум о взаимопонимании». Документ, который уже вступил в силу, предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах на 60 дней. После этого президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о скоплении судов в Ормузском проливе. Тогда он заверил, что во время перемирия никаких пошлин за проход судов взиматься не будет, однако подчеркнул, что пролив должен оставаться полностью открытым для международного транзита, иначе Вашингтон введет санкционные сборы.

Уже 22 июня в Швейцарии успешно завершился первый раунд официальных переговоров, в ходе которых стороны зафиксировали существенный прогресс на пути к заключению окончательного мирного соглашения. На следующий день, 23 июня, Иран пошел на серьезную уступку и согласился на масштабные проверки своего вооружения. Тегеран официально обязался вновь допустить международных экспертов для долгосрочного мониторинга объектов. Этот шаг западные лидеры рассматривают как фактическое начало полной ликвидации иранской ядерной программы.