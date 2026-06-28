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Головна Новини дня Трамп повідомив, які об’єкти в Ірані атакували США

Трамп повідомив, які об’єкти в Ірані атакували США

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Дата публікації: 28 червня 2026 05:45
Трамп підтвердив, що США завдали удару по Ірану
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню. З цієї причини американські війська атакували низку іранських об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис американського лідера у Truth Social.

Що сказав Трамп про атаку на США

"Американські літаки щойно завдали ударів по іранських сховищах ракет і безпілотників, а також по берегових радіолокаційних станціях за повторне порушення Угоди про припинення вогню", — заявив Трамп.

Він додав, що іранці, можливо, «ніколи не навчаться» і тому припустив, що, можливо, настане момент, коли США доведеться завершити цю справу військовим шляхом. У такому разі, за словами Трампа, Іран може перестати існувати.

"Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими й будемо змушені військовим шляхом завершити розпочату нами справу. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран більше не існуватиме", — підсумував президент США.

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Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька тижнів тому США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який продовжив перемир’я та дав країнам 60 днів на те, щоб вести переговори й узгодити остаточний документ про завершення війни.

Перший етап переговорів після рамкової угоди відбувся тиждень тому, і, судячи з заяв, зустріч була успішною, оскільки сторони досягли певних домовленостей.

Однак днями Іран атакував судно в Ормузькій протоці, через що США завдали ударів по об’єктах в Ірані, після чого Тегеран також відповів ударами. Дональд Трамп після цього звинуватив Тегеран у порушенні перемир’я.

Сьогодні в ніч на 28 червня історія повторилася, оскільки Іран вдруге атакував одне з суден з нафтою, у зв’язку з чим США завдали удари у відповідь.

США Іран Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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